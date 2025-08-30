Duše vojnih zločincev v osrčju Tokia, kar jezi obe Koreji in Kitajsko

V nadaljevanju preberite:

Kaj Kitajsko, obe Koreji in druge žrtve japonske okupacije med drugo svetovno vojno v svetišču Jasukuni najbolj moti? Posamezni grozljivi detajli. Kot je denimo spomenik Kenpeitaiu, vojaški policiji, ki jo je mogoče primerjati z nemškim gestapom ali sovjetsko KGB. Kenpeitai je teroriziral civiliste. In to ne le na okupiranih ozemljih, ampak je preganjal tudi Japonce, ki niso podpirali vojne in so bili kritični do režima. Njeni pripadniki so vodili ujetniška taborišča, kjer je na prisilnem delu zaradi zgaranosti in lakote umrlo več sto tisoč ljudi. Samo na Japonskem je bilo 176 takšnih taborišč, na okupiranih ozemljih pa še blizu 500. Upravljali so tudi vojaške bordele, v katerih je bilo na desettisoče žensk prisiljenih v spolno suženjstvo.

Najbolj surova je bila zloglasna enota 731, ki je operirala od leta 1936 do 1945, njen sedež je bil v četrti Pingfang v danes kitajskem Harbinu. Ta je vodila nekakšen »raziskovalni center«, ki je opravljal tudi poskuse na ljudeh. Zadevo je vodil general Širo Iši, po stroki mikrobiolog. Ujetnike so načrtno okuževali s smrtonosnimi boleznimi, s kugo in antraksom, jih rezali pri živem telesu, jim sekali ude in jih izpostavljali različnim kemičnim snovem in razstrelivom.