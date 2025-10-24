Jared Kushner: Gaza kot družinski posel

V nadaljevanju preberite:

Preden je vstopil v politiko, je Jared Kushner, ki je diplomiral na Harvardu (iz sociologije), kjer je že pred letom dni govoril o Gazi kot sredozemski rivieri, vodil nepremičninsko podjetje Kushner Companies, ki ga je prevzel po tem, ko je moral njegov oče, sicer dolgoletni finančni podpornik demokratov in sedanji ameriški veleposlanik v Franciji, v zapor. Jared Kushner je ustanovil tudi več drugih podjetij – med drugim mednarodno investicijsko podjetje Affinity Partners. To je finančno močno povezano prav s Savdsko Arabijo, Katarjem in Združenimi arabskimi emirati – tudi zato so očitki o navzkrižju interesov v njegovem primeru tako zelo pogosti. Ko se Kushner pogaja o Gazi, o vojni in miru in o genocidu, se pogaja o poslih.