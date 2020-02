FOTO:Jari Juutinen: Moje orodje so oči

Jari Juutinen je večkratni dobitnik umetniških štipendij, ki jih izjemnim posa­meznikom podeljuje finska država. Veliko je režiral na Finskem, zadnja leta pa se vse bolj uveljavlja tudi v tujini. Uprizoritev Sad Songs from the Heart of Europe (Žalostne pesmi iz srca Evrope) avtorja Kristiana Smedsa je v njegovi režiji in produkciji sadsongs­komplex:fi gostovala na uglednih festivalih v Rusiji, Estoniji, Litvi, Belgiji, Franciji (Avignonski festival), Belorusiji in tudi na Borštnikovem srečanju (2017), kamor ga je povabila takratna umetniška vodja festivala Alja Predan. Lani je uspešno režiral Utvo A. P. Čehova v ...