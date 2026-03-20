Javier Bardem: Ne vojni. In svobodna Palestina

Ena sama poved je na podelitvi oskarjev sprožila plaz. No to war, and free Palestine. Ne vojni in svobodna Palestina. Izrekel jo je španski igralec Javier Bardem, ko je z indijsko igralko Priyanko Chopra Jones stopil na oder, da bi podelil nagrado za najboljši mednarodni film (dobila jo je drama Sentimentalna vrednost).

Javier Bardem in Priyanka Chopra Jonas FOTO: Mike Blake/Reuters

Izjava, kratka in nedvoumna, je postala viralna, citirajo jo vse agencije, vsi mediji. Mnogi trdijo, da je Bardem nesporni zmagovalec tokratnih oskarjev.

Bardem, ki že desetletja opozarja na položaj Palestincev in je oster kritik izraelske politike etničnega čiščenja, je na ovratniku smokinga nosil značko No a la Guerra (Ne vojni) z risbo Handale, lika desetletnega dečka, ki ne more odrasti, dokler mu ne bo dovoljeno, da se vrne v domovino.

Risbo dečka, simbol palestinskega trpljenja, je leta 1969 ustvaril palestinski časopisni karikaturist Nadži al Ali, ki je sam imel deset let, ko so ga med nakbo leta 1948 z družino izgnali iz Palestine.

»Nosim značko, ki sem jo nosil leta 2003, med vojno v Iraku, ki je bila nezakonita vojna,« je Bardem povedal na rdeči preprogi, »in tu smo, triindvajset let pozneje, z novo nezakonito vojno, ki sta jo ustvarila Trump in Netanjahu z novo lažjo.«

Bardem se je že na začetku kariere odločil, da bo slavo uporabil kot platformo za opozarjanje na nepravičnosti. Leta 2003 je postal eden od najvidnejših španskih umetnikov, ki so bili proti vojni v Iraku, značko Ne vojni je nosil tudi na podelitvi nagrad goya in sodeloval na protestih v Španiji; od takrat nenehno opozarja na vprašanja človekovih pravic, socialne neenakosti in okoljske krize, ostro je obsodil tudi ruski napad na Ukrajino.

S soprogo Penélope Cruz sta že pred dvanajstimi leti z drugimi španskimi umetniki podpisala javno pismo, v katerem sta pozvala k prenehanju nasilja v Gazi in zaščiti civilnega prebivalstva, ter se znašla na tako imenovani črni listi.

Rojen je bil kot Javier Ángel Encinas Bardem 1. marca 1969 v Las Palmasu, kot tretji otrok slavne igralke Pilar Bardem in očeta Joséja Carlosa Encinasa Doussinagueja. Po mamini strani izhaja iz vrste filmskih in gledaliških ustvarjalcev, med drugim je nečak Juana Antonia Bardema, enega od režiserjev španskega povojnega filma, ki je ostro kritiziral diktaturo Francisca Franca in bil zaradi političnih stališč večkrat zaprt.

Vsi Bardemovi so levo usmerjeni, svobodno misleči in nasprotniki generala Franca, zato jim je bilo delo velikokrat onemogočeno. Javier Bardem ve, kaj pomeni, če ti represivni režim odvzame pravico do ustvarjanja in izražanja, ve, kaj pomeni biti pokončen, upirati se enoumju.

Ko se je leta 1975 s Francovo smrtjo končala več kot štiridesetletna doba klerikalne fašistične diktature, je prav Bardemova družina pomagala zanetiti ogenj za svobodomiselni kulturni val, gibanje La Movida Madrileña, katerega tipična predstavnika sta bila prav Pedro Almodóvar in Bigas Luna, ključni osebnosti za Bardemov igralski razvoj.

Ko je študiral slikarstvo na elitni šoli Escuela de Artes y Oficios, ki med svoje učitelje šteje tako Picassa kot Mirója, je za preživetje počel vse mogoče. Bil je pomivalec posode, celo striptizer, vmes je treniral boks in ragbi.

Woody Allen, ki ga je v romantični drami Vicky Cristina Barcelona (2008) umestil v ljubezenski trikotnik med Scarlett Johansson in Penélope Cruz, je kriv, da je njegova filmska žena Penélope Cruz postala njegova soproga v resničnem življenju. FOTO: Press Release

Nekega dne, ko je sestro Monico pospremil na avdicijo Bigasa Lune, je režiser za vlogo hotel njega. V mednarodno filmsko sfero ga je izstrelila prav Bigasova komedija Pršut, pršut (1992), v kateri je mačistični mladec z veliko testosterona, ki se na starem džuboksu ljubi s takrat šestnajstletno Penélope Cruz, premočeno od dežja. Z Almodóvarjem je sodeloval v ikoničnih Visokih petah in nato v Mesenem poželenju, v katerem je policist, ki ga strel iz pištole priklene na invalidski voziček.

Ko ga je slikar in režiser Julian Schnabel zasedel v vlogi kubanskega homoseksualnega pesnika in kontrarevolucionarja Reinalda Arenasa v drami Preden se znoči (2000), je bil kot prvi španski igralec nominiran za oskarja. V drami Morje v meni (2004) Alejandra Amenábarja se ukvarja z vprašanjem evtanazije, zato se je vživel v resnično osebnost Ramóna Sampedra, ki je po nesreči v morju ostal tetraplegik in se 29 let boril, da bi lahko dostojanstveno končal življenje.

Vse, kar je Bardem naredil po tistem, je bilo uspeh. Coppola ga je primerjal z Alom Pacinom, Robertom De Nirom, drugi kritiki so ga oklicali za drugega Marlona Branda. Kot zlobni Anton Chigurh v Ni prostora za starce (2007) bratov Coen je v miniaturi brutalnega morilca, psihopata, naredil mojstrovino in ponovno kot prvi španski igralec – končno – dobil oskarja za stransko vlogo.

Woody Allen, ki ga je v romantični drami Vicky Cristina Barcelona (2008) umestil v ljubezenski trikotnik med Scarlett Johansson in Penélope Cruz, je kriv, da se je ponovno srečal s prvo filmsko ljubeznijo; njegova filmska žena Penélope Cruz je postala njegova soproga v resničnem življenju.

Javier Bardems soprogo in igralko Penelope Cruz pred prejemom nagrade Donostia za življenjske dosežke na filmskem festivalu v San Sebastianu. FOTO: Vincent West/ Reuters

Z vlogo na smrt bolnega očeta samohranilca v psihološki drami Ču do vi to (2010) mehiškega režiserja Alejandra Gonzáleza Iñárrituja je ponovno ganil kritike, vloga, ki jo je avtor napisal posebej zanj, mu je prinesla drugo nominacijo za oskarja za najboljšo moško glavno vlogo. Po nastopih v visokoproračunskih franšizah se je na filmu ponovno združil s Penélope Cruz v art trilerju Vsi vedo (2018) iranskega režiserja Asgarja Farhadija; nato se je leta 2021 z Nicole Kidman vrnil h »komunističnim koreninam« in nastopil v biografski drami Biti Ricardos Aarona Sorkina ter bil še četrtič nominiran za oskarja. Nedavno je upodobil Joséja Menendeza v Netflixovi kriminalni seriji Pošasti (2024), ki jo je tudi produciral, in bil dvakrat nominiran za emmyja.

Na 77. podelitvi nagrad primetime emmy je po rdeči preprogi stopal v palestinski kefiji. »Danes sem tu, da obsodim genocid v Gazi. Govorim o Mednarodnem združenju strokovnjakov za genocid, ki je pomor v Gazi po temeljitem preučevanju razglasilo za genocid. Zato pozivam h gospodarski in diplomatski blokadi ter sankcijam proti Izraelu, da se genocid ustavi.«