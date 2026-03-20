    Javier Bardem: Ne vojni. In svobodna Palestina

    Ne vojni in svobodna Palestina. Izjava, kratka in nedvoumna, je postala viralna. Mnogi trdijo, da je Javier Bardem nesporni zmagovalec tokratnih oskarjev.
    Javier Bardem, ki že desetletja opozarja na položaj Palestincev  je na ovratniku smokinga nosil značko No a la Guerra (Ne vojni) z risbo Handale, lika desetletnega dečka, ki ne more odrasti, dokler mu ne bo dovoljeno, da se vrne v domovino. FOTO: Angela Weiss/AFP
    Vesna Milek
    20. 3. 2026 | 17:00
    7:47
    Ena sama poved je na podelitvi oskarjev sprožila plaz. No to war, and free Palestine. Ne vojni in svobodna Palestina. Izrekel jo je španski igralec Javier Bardem, ko je z indijsko igralko Priyanko Chopra Jones stopil na oder, da bi podelil nagrado za najboljši mednarodni film (dobila jo je drama Sentimentalna vrednost).

    Javier Bardem in Priyanka Chopra Jonas FOTO: Mike Blake/Reuters
    Izjava, kratka in nedvoumna, je postala viralna, citirajo jo vse agencije, vsi mediji. Mnogi trdijo, da je Bardem nesporni zmagovalec tokratnih oskarjev.

    Bardem, ki že desetletja opozarja na položaj Palestincev in je oster kritik izraelske politike etničnega čiščenja, je na ovratniku smokinga nosil značko No a la Guerra (Ne vojni) z risbo Handale, lika desetletnega dečka, ki ne more odrasti, dokler mu ne bo dovoljeno, da se vrne v domovino.

    Risbo dečka, simbol palestinskega trpljenja, je leta 1969 ustvaril palestinski časopisni karikaturist Nadži al Ali, ki je sam imel deset let, ko so ga med nakbo leta 1948 z družino izgnali iz Palestine.

    Oskarji 2026: Revolucija? Evolucija? Ali nič od tega?

    »Nosim značko, ki sem jo nosil leta 2003, med vojno v Iraku, ki je bila nezakonita vojna,« je Bardem povedal na rdeči preprogi, »in tu smo, triindvajset let pozneje, z novo nezakonito vojno, ki sta jo ustvarila Trump in Netanjahu z novo lažjo.«

    Bardem se je že na začetku kariere odločil, da bo slavo uporabil kot platformo za opozarjanje na nepravičnosti. Leta 2003 je postal eden od najvidnejših španskih umetnikov, ki so bili proti vojni v Iraku, značko Ne vojni je nosil tudi na podelitvi nagrad goya in sodeloval na protestih v Španiji; od takrat nenehno opozarja na vprašanja človekovih pravic, socialne neenakosti in okoljske krize, ostro je obsodil tudi ruski napad na Ukrajino.

    S soprogo Penélope Cruz sta že pred dvanajstimi leti z drugimi španskimi umetniki podpisala javno pismo, v katerem sta pozvala k prenehanju nasilja v Gazi in zaščiti civilnega prebivalstva, ter se znašla na tako imenovani črni listi.

    Први осkar за Španijo

    Prvi igralec, ki je Španiji prinesel nominacijo za oskarja in nato še prvega oskarja za stransko vlogo.

    Ne vojni

    Na oskarjih je imel značko Ne vojni, ki jo je nosil že leta 2003 ob napadu ZDA na Irak.

    Na črni listi

    S soprogo Penélope Cruz sta že pred dvanajstimi leti podpisala javno pismo v podporo Gazi in se znašla na t. i. črni listi.

    Rojen je bil kot Javier Ángel Encinas Bardem 1. marca 1969 v Las Palmasu, kot tretji otrok slavne igralke Pilar Bardem in očeta Joséja Carlosa Encinasa Doussinagueja. Po mamini strani izhaja iz vrste filmskih in gledaliških ustvarjalcev, med drugim je nečak Juana Antonia Bardema, enega od režiserjev španskega povojnega filma, ki je ostro kritiziral diktaturo Francisca Franca in bil zaradi političnih stališč večkrat zaprt.

    Vsi Bardemovi so levo usmerjeni, svobodno misleči in nasprotniki generala Franca, zato jim je bilo delo velikokrat onemogočeno. Javier Bardem ve, kaj pomeni, če ti represivni režim odvzame pravico do ustvarjanja in izražanja, ve, kaj pomeni biti pokončen, upirati se enoumju.

    Ko se je leta 1975 s Francovo smrtjo končala več kot štiridesetletna doba klerikalne fašistične diktature, je prav Bardemova družina pomagala zanetiti ogenj za svobodomiselni kulturni val, gibanje La Movida Madrileña, katerega tipična predstavnika sta bila prav Pedro Almodóvar in Bigas Luna, ključni osebnosti za Bardemov igralski razvoj.

    Ko je študiral slikarstvo na elitni šoli Escuela de Artes y Oficios, ki med svoje učitelje šteje tako Picassa kot Mirója, je za preživetje počel vse mogoče. Bil je pomivalec posode, celo striptizer, vmes je treniral boks in ragbi.

    Woody Allen, ki ga je v romantični drami Vicky Cristina Barcelona (2008) umestil v ljubezenski trikotnik med Scarlett Johansson in Penélope Cruz, je kriv, da je njegova filmska žena Penélope Cruz postala njegova soproga v resničnem življenju. FOTO: Press Release
    Nekega dne, ko je sestro Monico pospremil na avdicijo Bigasa Lune, je režiser za vlogo hotel njega. V mednarodno filmsko sfero ga je izstrelila prav Bigasova komedija Pršut, pršut (1992), v kateri je mačistični mladec z veliko testosterona, ki se na starem džuboksu ljubi s takrat šestnajstletno Penélope Cruz, premočeno od dežja. Z Almodóvarjem je sodeloval v ikoničnih Visokih petah in nato v Mesenem poželenju, v katerem je policist, ki ga strel iz pištole priklene na invalidski voziček.

    Ko ga je slikar in režiser Julian Schnabel zasedel v vlogi kubanskega homoseksualnega pesnika in kontrarevolucionarja Reinalda Arenasa v drami Preden se znoči (2000), je bil kot prvi španski igralec nominiran za oskarja. V drami Morje v meni (2004) Alejandra Amenábarja se ukvarja z vprašanjem evtanazije, zato se je vživel v resnično osebnost Ramóna Sampedra, ki je po nesreči v morju ostal tetraplegik in se 29 let boril, da bi lahko dostojanstveno končal življenje.

    Že zaradi družine, ki je ostro nasprotovala fašistični Francovi diktaturi, ve, kaj pomeni, če ti represivni režim odvzame pravico do ustvarjanja in izražanja. Ve, kaj pomeni biti pokončen, upirati se enoumju.

    Vse, kar je Bardem naredil po tistem, je bilo uspeh. Coppola ga je primerjal z Alom Pacinom, Robertom De Nirom, drugi kritiki so ga oklicali za drugega Marlona Branda. Kot zlobni Anton Chigurh v Ni prostora za starce (2007) bratov Coen je v miniaturi brutalnega morilca, psihopata, naredil mojstrovino in ponovno kot prvi španski igralec – končno – dobil oskarja za stransko vlogo.

    Woody Allen, ki ga je v romantični drami Vicky Cristina Barcelona (2008) umestil v ljubezenski trikotnik med Scarlett Johansson in Penélope Cruz, je kriv, da se je ponovno srečal s prvo filmsko ljubeznijo; njegova filmska žena Penélope Cruz je postala njegova soproga v resničnem življenju.

    Javier Bardems soprogo in igralko Penelope Cruz pred prejemom nagrade Donostia za življenjske dosežke  na filmskem festivalu v San Sebastianu. FOTO:  Vincent West/ Reuters
    Z vlogo na smrt bolnega očeta samohranilca v psihološki drami Ču do vi to (2010) mehiškega režiserja Alejandra Gonzáleza Iñárrituja je ponovno ganil kritike, vloga, ki jo je avtor napisal posebej zanj, mu je prinesla drugo nominacijo za oskarja za najboljšo moško glavno vlogo. Po nastopih v visokoproračunskih franšizah se je na filmu ponovno združil s Penélope Cruz v art trilerju Vsi vedo (2018) iranskega režiserja Asgarja Farhadija; nato se je leta 2021 z Nicole Kidman vrnil h »komunističnim koreninam« in nastopil v biografski drami Biti Ricardos Aarona Sorkina ter bil še četrtič nominiran za oskarja. Nedavno je upodobil Joséja Menendeza v Netflixovi kriminalni seriji Pošasti (2024), ki jo je tudi produciral, in bil dvakrat nominiran za emmyja.

    Na 77. podelitvi nagrad primetime emmy je po rdeči preprogi stopal v palestinski kefiji. »Danes sem tu, da obsodim genocid v Gazi. Govorim o Mednarodnem združenju strokovnjakov za genocid, ki je pomor v Gazi po temeljitem preučevanju razglasilo za genocid. Zato pozivam h gospodarski in diplomatski blokadi ter sankcijam proti Izraelu, da se genocid ustavi.«

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Majorka – od aprila vsak dan z letalom

    Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    2. 3. 2026 | 16:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNE ČRPALKE

    Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

    Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
    17. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

    Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

    Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

    Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

    Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
    Preberite več

