Javne finance v algoritmih umetne inteligence

Situacija v naših javnih financah je vse bolj napeta in lahko kmalu, če ne bo ustreznega ukrepanja, postane nevzdržna, nas že nekaj časa opozarjata stroka in fiskalni svet. Na eni strani imamo porabniško naravnano zapuščino prejšnje vlade, tudi z obvezno božičnico in visoko rastjo plač v javnem sektorju. Na drugi pa proračunsko drage oboroževalne in druge prioritete nove vlade ob sočasnem nepremišljenem velikem nižanju davkov, ki spominja na reaganomiko, ukrepe ameriške konservativne vlade izpred štirih desetletij.

Zakaj je nujno, da vlade upoštevajo opozorila fiskalnega sveta? Kaj nam sledi spomladi, če vladajoči s proračunskimi načrti ne bodo prepričali Bruslja? Kakšen (majhen) prostor nam ostaja za ukrepanje ob pričakovani energetski draginji? Kakšna je razlika med priporočili umetne inteligence razlikujejo in ukrepi vlade?