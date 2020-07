Jaz, Ennio Morricone, sem mrtev

Nikogar ne bi rad motil. Tako se začne nekrolog, ki ga je maestro v prvi osebi in tako kot vse svoje kompozicije napisal na roko, nekaj dni pred usodnim padcem ob nenadni dihalni stiski in ponovnim zlomom stegnenice pred mesecem dni – prvič se je to zgodilo leta 2015 –, zaradi posledic in zapletov katere je 6. julija ob svitu zapustil ta svet.Luciden in popolnoma miren. »Dal si je na kratko opravka z razmišljanjem, ali bo gori na svodu najprej naletel na Beethovna ali Mozarta,« je povedal njegov lečeči zdravnik.»Naznanjam vest tako, vsem bližnjim prijateljem, ki so mi vedno stali ob strani, pa tudi tistim daljnim, toplo jih ...