Je bil letošnji esej iz slovenščine res »škandalozen«?

Četrtega maja 2023 so kandidatke in kandidati na letošnji splošni maturi odpisali šolski esej pri predmetu slovenščina, ki je v javnosti sprožil takojšnje odzive. Državna predmetna komisija za slovenščino za splošno maturo pri Državnem izpitnem centru (RIC) se na kritike esejskih navodil ni mogla odzvati takoj, ker je po maturitetni zakonodaji zavezana izpitni tajnosti, dokler ocenjevanje še traja. Naslov razpravljalnega eseja, ki je del učiteljic in učiteljev močno vznemiril, je bil Ali je večje zlo živeti v Gogi ali v Tebah?