Je bila ruska agresija na Ukrajino izzvana ali neizzvana?

Zakaj so politiki in diplomati držav EU tako alergični na mirovne pobude, predloge za začetek pogajanj in zahteve za končanje rusko-ukrajinske vojne? Zato, ker so ZDA do grla vpletene v to absurdno vojno in namesto Američanov krvavijo Ukrajinci! Cilj Američanov (ki jim Nato in EU slepo služita!) je ohraniti svetovno politično in ekonomsko hegemonijo. Glavno besedo imajo očitno ameriški proizvajalci orožja, ki ga radodarno izvažajo v Ukrajino. Nekoč ga bo morala plačati. Razumljivo je, da se Ukrajinci branijo z orožjem, toda vojna se ne bo končala na bojišču – še vsaka se je končala za pogajalsko mizo!

In ne bo konca vojne, če bo vsaka stran krivila drugo stran, kakor to počno veleposlaniki v Kritiki našega Pisma: »Bodimo si jasni: ta vojna bi se lahko končala v tem trenutku. Rusija jo lahko konča takoj, če preneha z napadi in umakne svoje enote z ukrajinskega ozemlja.« Skratka, Rusija naj kapitulira, prenaša smrtonosno orožje/grožnjo ob svojih mejah? In rusko manjšino v Ukrajini prepusti fizičnemu in duhovnemu maltretiranju in tlačenju?! Za to manjšino veleposlaniki nimajo besede, nimajo sočutja!