Je Ljubljanica lahko plavalna reka?

Plavalno mesto, Swim City, je naslov razstave, ki so jo leta 2019 v Švicarskem arhitekturnem muzeju (SAM) v Baslu zasnovali in kurirali Barbara Buser, Andreas Ruby in Yuma Shinohara. V jeseni leta 2020 je razstava gostovala v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) v Ljubljani. Na razstavi je bilo predstavljeno plavanje v mestnih rekah v štirih švicarskih mestih, Baslu, Bernu, Ženevi in Zürichu, kot množična aktivnost prebivalcev sodobnega urbanega prostora. S prikazom projektov zunaj Švice – v Berlinu, Københavnu, Parizu, New Yorku – je razstava pokazala, da plavanje v mestnih rekah postaja globalna praksa.

Mestne reke niso zgolj naravni elementi, ki se jih uporablja za javni ali tovorni prevoz, niso le estetska okolja, ki večajo privlačnost mest, ampak so tudi tekoči javni prostori, prostori urbanih prostočasnih aktivnosti. V mestnem okolju s čistim zrakom tečemo in kolesarimo po mestnih površinah. Zakaj ne bi še plavali v mestnih rekah? Ali celo priplavali do službe. Tam seveda, kjer so reke dovolj čiste, da to lahko naredimo brez strahu pred onesnaževalci.