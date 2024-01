Je razkol normalno stanje naroda? Morda

V nadaljevanju preberite:

Med dvema skrajnostma najdemo vse drugo: na eni strani »nič ni prepovedano in vse je dovoljeno« ter na drugi »vse je prepovedano in nič ni dovoljeno«. Vmes so vsi odtenki sreče in nesreče, usode in usodnih dogodkov, ki se zgodijo po naravni volji ali s človekovo pomočjo. Oboje je uničujoče za nedolžne udeležence, včasih za koga tudi srečno.