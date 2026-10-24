Je reka živa?

Reke ustvarjajo zgodovino. Prva mesta so zrasla na rečnih bregovih. Pomislim na Uruk v Mezopotamiji, katerega ime dobesedno pomeni »dežela med dvema rekama«, med Tigrisom in Evfratom. Vsako mesto ima tudi danes svojo reko. Marsikje so manjše reke in potoke zakopali. Po londonskih ulicah bi lahko hodil leta, ne bi vedel, da ima mesto poleg Temze še druge reke, ki tečejo pod stavbami in betonom. So kot duhovi, njihov lahen šepet včasih slišimo iz kanalizacijskih jaškov. Pod Londonom jih je več kot dvajset. Tudi Manhattan je bil nekoč mokrišče, polno naravnih izvirov in potokov.

Danes v nekaterih mestih zazidane reke odkopavajo in jih spet sprejmejo medse kot someščane, ki so se vrnili iz podzemlja. V Seulu so tako odkopali reko Cheonggyecheon, nad katero je bila nekoč prometna avtocesta, in jo spremenili v javni park, ki ga obišče več deset tisoč ljudi na dan. Poleti je ob reki temperatura več kot pet stopinj nižja, onesnaženost zraka je tam manjša za tretjino.