Je to sploh zunanja politika?

V kolumni:

Bolj kot razkošne sprejeme in dekorativne scene obiska kitajskega predsednika v Evropi je tukajšnja javnost opazovala fototermin slovenske zunanje ministrice v Izraelu in na Zahodnem bregu. In še bolj to, kar je Tanja Fajon povedala in česar ni, ko se je vrnila. Sredi tedna se je naposled začel postopek priznanja, a po pritiskih svetovalca v premierovem kabinetu vsebuje odložilne pogoje.

Slovenska zunanja politika je shizofrena. Razmere v Mladiki so kaotične, simptom tega je kadrovska politika.