FOTO:Jebenti, življenje! Govoriti resnico ne pomeni sovražiti

Knjiga – v prihodnjih dneh, nemara kar za Racev rojstni dan, 18. avgusta, bo izšla pri Beletrini –, čez vse zabavna, a ne brez življenjskih bridkosti, odhajanj, odstira in prepleta spomine vseh sort.Rac je nepopustljiv, do sebe in drugih, na odru in za njim. Na straneh mu sledimo nazaj v otroštvo, ki ga je v nemirnih povojnih letih preživel razseljen med Črnomljem, Beogradom, Berlinom in Ljubljano, v povezanost s starši in bratoma ter pri obujanju spominov na tri zakone, iz katerih ima dva odrasla sinova, in v zadnjem delu, v njegov do konca privlačen sanjski svet, ki naj se nikoli ne izpoje.»Ja, kaj bi zdaj ti od mene ...