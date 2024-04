Jedrska energija ali zeleni prehod

V nadaljevanju lahko preberete:

Na povabilo predsednika vlade Roberta Goloba je konec januarja letos potekalo srečanje političnega vrha Slovenije in predsednikov petih parlamentarnih strank o projektu nove jedrske elektrarne Jek 2. Dogovorili so se za pospešitev procesa in izvedbo posvetovalnega referenduma o Jeku 2, za katerega so parlamentarne stranke, z izjemo Levice, sredi marca že vložile uradni predlog in referendumsko vprašanje.

Referendum, ki bo potekal novembra 2024, naj bi prižgal zeleno luč podjetju Gen energija, da pripravi dokumentacijo za dokončno investicijsko odločitev do leta 2028, kar bo zahtevalo več kot 100 milijonov evrov, in na tej podlagi določi parametre in elemente za pogodbo za gradnjo Jeka 2. Prvi korak na tej poti naj bi bilo sprejetje resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v državnem zboru, ki naj bi bila podlaga za referendum.