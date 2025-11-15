Jedrska tesnoba

Po drugi svetovni vojni je testiranje sprva potekalo v zraku, pogosto nad oceani. Ti poskusi so sproščali velike količine radioaktivnih delcev, ki so se razširili po vsem svetu, najhuje pa so prizadeli prebivalce majhnih pacifiških otokov. Najbolj znan je poskus Castle Bravo iz leta 1954, ki so ga ZDA izvedle v bližini Marshallovih otokov. Eksplozija je bila tisočkrat močnejša od bombe, odvržene na Hirošimo. Čeprav so ZDA prebivalcem zagotavljale, da jih radioaktivni prah ne bo dosegel, so otoke po eksploziji prekrile bele usedline. Otroci so jih zamenjali za sneg – se z njimi igrali in jih celo okušali. Kasneje so se pojavile hude zdravstvene posledice: povečano število raka ščitnice, levkemije in prirojenih napak.