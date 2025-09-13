Jernej Vrtovec: NSi ne bo v koaliciji, v kateri bi bil mandatar Robert Golob

V nadaljevanju preberite:

S kandidatom za predsednika NSi in po današnjem kongresu stranke v Polzeli tudi najverjetnejšim predsednikom smo govorili, kam bo usmeril krščanske demokrate, kakšen program bo zastavil in kako ga bo poskusil uresničiti. Seveda se nismo mogli izogniti aferam, v katere se je zapletla NSi.

»Vprašajmo se, zakaj smo tarča prav mi v NSi? Ker brez nas ni in ne more biti razvojne vlade večinsko desnosredinskih strank. To je dejstvo in zato je njihov cilj jasen – onemogočiti sestavo vlade, ki je ne bi vodilo Gibanje Svoboda,« trdi.

Kaj pa afera Knovs? In pa še vedno obstoječi sklep, da v koalicijo, ki bi jo vodil Janez Janša, ne gredo?