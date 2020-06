FOTO:Jimi, Jim in nas sedemsto tisoč

Na glasbenem festivalu Isle of Wight leta 1970 je bilo res pestro, v vseh pogledih. Spomini so še vedno živi, kljub polstoletnemu predahu. Kot enemu redkih slovenskih udeležencev tega legendarnega in do takrat ter potem še nekaj časa največjega rock festivala na prostem mi je ostal v lepem spominu. Čeprav vse ni bilo tako, kot bi moralo biti oziroma so organizatorji želeli. Ampak v naravi človeka, vsaj v moji, je tako, da slabi spomini zbledijo prej kot oni drugi.Podatki o številu obiskovalcev na festivalu se razlikujejo. Nekateri viri navajajo šeststo, drugi celo osemsto tisoč. Točna evidenca ni bila možna, saj v predprodaji ...