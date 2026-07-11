Verjamem v boljše čase. Ne le za nemški nogomet, temveč tudi za gospodarstvo

Z Joachimom Naglom, predsednikom nemške centralne banke, smo se pogovarjali v sredo, ko se je znova razplamtel konflikt med ZDA in Iranom. To je še povečalo njegovo previdnost pri izjavah o evrski denarni politiki in prihodnji inflaciji. Precejšen optimizem pa iz njega veje pri oceni gospodarskega okrevanja Nemčije, ki je slovenski najpomembnejši izvozni trg.

S predsednikom Bundesbanke, smo se pogovarjali o nemškem gospodarstvu, inflaciji, obrestnih merah, digitalnem evru, nemški pokojninski reformi, kapitalski uniji ...