Jože Trontelj – tihi velikan

Okrogla obletnica nam že omogoča solidno razdaljo za pogled na izjemno osebnost Jožeta Trontlja, misel in velik prispevek v našem prostoru. Združeval je blagost, dostopnost, spoštljiv odnos do vseh ljudi, tako tistih najpreprostejših kot tudi tistih z »nasprotnih bregov«. Znal pa je biti tudi zelo odločen, ko je šlo za branjenje temeljnih etičnih predpostavk, v katere je trdno verjel. Etika zanj nikoli ni bila iskanje bližnjic ali lažjih poti; etika človeku postavlja meje, ki so strožje od mej zakona. Zanj je bila etika »ljubezen do življenja«.