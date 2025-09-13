Jure Novak: Odprta in topla institucija želimo biti, dom vsem, ki jih zanimamo

V nadaljevanju preberite:

Jure Novak je tretji direktor Cankarjevega doma. Mitja Rotovnik je največjo slovensko kulturno institucijo vodil med letoma 1982 in 2014, Uršula Cetinski je Cankarjev dom vodila dva mandata, do leta 2024. Novak, letnik 1980, je bil za direktorja Cankarjevega doma imenovan sredi lanskega septembra.

Na mestu generalnega direktorja Cankarjevega doma ste že skoraj eno leto. Kakšne so bilance?

Naše dvorane so polne. Skoraj 180.000 obiskovalcev v prvi polovici leta je velik izkaz zaupanja in potrditev našega dela. Naši centralni poziciji primerno je obisk nadpovprečen celo za ljubljanski kulturni bazen. Stabilno polni so tudi računi.

Dobro smo začeli in v Cankarjev dom vsako jutro vstopim z velikim veseljem. Nikakor ne trdim, da ga že povsem razumem, ker ga ne: včasih me frustrira, včasih navdušuje, pogosto intrigira. Smo pa kompleksen organizem pretežno neverjetnih ljudi, ki imajo hišo radi in svoj posel obvladajo. Nikoli si nisem mislil, da bom končal tam gor (pokaže), na vogalu, v štirki. Velika čast je to, velika odgovornost, velik izziv. In počasi gre.

Ko rečete, da gre počasi, je neminovno vprašanje, kakšno zapuščino ste dobili.

Vemo, da je bilo v postopku izbora veliko raznoraznega pisanja po medijih. Imel sem slabih petinštirideset minut primopredaje; za tako hišo, za tak ustroj je to smešno. Ko sem začel brati dokumentacijo in se pripravljati na pogovore z zaposlenimi, sem bil hkrati soočen z odločitvijo: generalni direktor se mora po statutu odločiti, ali je poslovni ali umetniški direktor. Po uvodni analizi stanja sem se odločil, da bom poslovni direktor.