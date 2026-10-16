Kaj bo s prodajo Mercatorja in zakaj so odstopili od nakupa Engrotuša

Pred skoraj devetimi leti je prišel v zadolženi Agrokor kot izredni pooblaščenec. Takrat si je želel, da bi družba preživela, vendar si ni predstavljal, da bo v takšni formi, kot je danes. Fabris Peruško tudi po sanaciji ostaja glavni izvršni direktor Fortenova grupe. Kot ga je razumeti, ima zdaj bolj sladke skrbi, kot je sajenje dreves. Pred skoraj devetimi leti ste prišli v Agrokor kot izredni pooblaščenec. Ste si mislili, da boste danes še vedno tukaj kot glavni izvršni direktor Fortenova grupe? Bilo mi je jasno, da bo družba v neki obliki obstala. Vsekakor sem si to želel in si za to prizadeval. Vendar si nisem predstavljal, da bo v tako dobri formi, kot je danes. Fortenova grupa je sredi septembra srbski družbi Idea marketi prodala družbo Mercator Srbija in z njima povezane družbe. ...