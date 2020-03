Kaj danes pomeni zdrava pamet

Janez Janša je v parlamentu dobil zeleno luč za sestavo nove vlade in to je dogodek, ki ga sam ni načrtoval. Neposredno ali posredno so ga načrtovali drugi, tako iz pozicije kot opozicije. Dvainpetdeset pozitivno oddanih glasov za njegov mandat je potrdilo sume, da je šlo predvsem za ohranitev mandatov in posledično plač marginal(izira)nih poslancev SMC, Desusa in verjetno tudi Jelinčičevih nacionalistov ter manjšinskih poslancev.Splošna ugotovitev torej je, da pri nastajanju nove Janševe vlade v resnici ne gre prvenstveno za Janšo, temveč za podobo politične Slovenije okrog njega, mimo njega in ob njem. Janša se iz tega ...