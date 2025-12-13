Kaj dobrega ste naredili za nas, navadne ljudi?

Prihodnost bo lahko vzdržna samo, če bosta v središču posameznik in skupnost, ne kratkoročni interesi.

Po lovsko-nabiralski, kmetijski, industrijski in informacijski družbi prihaja »superpametna« družba, v kateri so digitalne tehnologije, kot so umetna inteligenca, robotika in biotehnologija, del vseh vidikov življenja, da bi reševale družbene izzive in povečale blaginjo. Osrednja tema vrha Asia Europe Fundation, ki je pred nekaj tedni potekal v Osaki na Japonskem v povezavi s svetovno razstavo Expo 2025, je bila vizija družbe 5.0, torej vizija »superpametne družbe«, ki povezuje digitalni in fizični svet za reševanje družbenih izzivov in izboljšanje kakovosti življenja. Kot predstavnica upravnega odbora Evropskega inovacijskega sveta sem odprla razpravo o krepostnem voditeljstvu v tehnomoralni dobi in vprašanjih, kako lahko modrost, odgovornost, pogum in sočutje usmerjajo razvoj ...