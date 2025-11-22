Kaj druži Muskovo nagrado in obvezno božičnico

Ko se je nekdanji šef Novartisa Daniel Vasella, sicer zdravnik po izobrazbi, februarja 2013 umaknil z vrha švicarskega farmacevtskega velikana, kjer je sedel v upravnem odboru od leta 1996, mu je pripadlo skoraj 60 milijonov evrov odpravnine. A dogovorjeno izplačilo ali bolje rečeno nadomestilo, s katerim naj bi Vaselli plačali za to, da šest let ne bo na voljo konkurenčnim podjetjem, ker bi to škodilo Novartisu, je v bogati Švici povzročilo ogorčenje tako med delničarji kot v vladnih krogih, razprave o primerni višini menedžerskih prejemkov so odmevale tudi drugod po Evropi. Omenjena vsota se je namreč v tistem času zdela božjastno visoka. Vasella, čigar prejemki v tej farmacevtski družbi so zaradi višine že v preteklosti dvigali prah, se je na koncu omenjenemu paketu odpravnine odpovedal. »Razumel sem, da je višina izplačila, povezana s konkurenčno klavzulo, za mnoge ljudi v Švici nerazumno visoka, pa čeprav sem jasno povedal, da bom neto znesek namenil človekoljubnim dejavnostim,« je takrat zapisal v sporočilu za javnost.