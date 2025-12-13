V Avstriji 20 odstotkov prebivalcev nima volilne pravice. Tudi Olga Košanović

Olga Košanović je mlada režiserka, rojena na Dunaju. Vse življenje je živela v Avstriji, tam se je šolala, kot vsi drugi otroci je hodila na počitnice k babici, njena živi v Srbiji, in kot številni mladi študirala v tujini. A ko je kot odrasla, samostojna oseba zaprosila za državljanstvo, je ugotovila, da avstrijska država meni, da ni dovolj integrirana, da bi ji lahko podelili dragoceno dobrino, kakršna je državljanstvo. Predstavniki oblasti so izračunali, da je bila za to, da bi postala polnopravna državljanka z volilno pravico, slaba dva meseca predolgo v tujini.

Nekaj, kar se je Olgi Košanović, za zdaj po starših še državljanki Srbije, zdelo morda samo formalnost, se je izkazalo za bistveno daljše in bolj zapleteno potovanje. Predvsem pa je bilo to izhodišče za film Še zdaleč ne lipicanci (Noch lange keine Lipizzaner), ki je pri nas gostoval že na festivalu dokumentarnega filma in nato še na nedavnem festivalu nemško govorečega filma.

Film, katerega naslov je odziv na zapis na družbenih omrežjih, z njeno lastno izkušnjo in številne druge na humoren, pronicljiv in igriv način razgalja bizarnosti avstrijskega zakona o državljanstvu, po katerem lahko prosilca zavrnejo že zaradi manjšega prometnega prekrška, in hkrati precej bolj resne posledice ne le za številne priseljence, ampak tudi za družbo. Izhodiščno vprašanje, ki ga postavlja, je: Kdo je pravi Avstrijec? In še: kaj je bistvo avstrijske identitete? Lipicanec?