Kaj je danes prijazno obnašanje? Nekaj radikalnega

Ni nujno, da ljudje grob diskurz neposredno kopirajo. Lahko samo uživajo, ko ga opazujejo.

Iz prvih dni srednje šole se spomnim, da sta se sošolki, ki sta sedeli pred mano, kar naprej obračali nazaj in prosili za razne šolske pripomočke – enkrat radirko, drugič svinčnik, pa potem ravnilo. Brez pomisleka sem jima dala, kar sta potrebovali. Nato me je presenetila izjava ene od sošolk: »Zakaj si tako prijazna?« Vprašanje je imelo ton očitka. Ker sem bila vozačka in nisem poznala ljudi iz kraja, v katerem je bila šola, sem takoj pomislila, da morda v tem novem kraju obstajajo neka druga, nepisana pravila najstniškega obnašanja. V želji, da bi bila sprejeta v novem okolju, sem bila najbrž res preveč ustrežljiva, medtem ko so kul sošolke znale humorno zabiti tiste, ki so si kar naprej nekaj izposojali. V današnjih časih prijaznost prav tako šokira. Moja turška prijateljica, ki ...