Kaj je in kaj ni nasmeh živali?

Besedilo zanjo je napisala igralka Isabella Rossellini. V njej tudi odigra glavno vlogo.Predstava, ki je na sporedu danes in jutri, 20. in 21. januarja, je projekt, ki združuje svet umetnosti s tistim znanosti. Isabella Rossellini je ob branju knjige Charlesa Darwina O izražanju čustev pri človeku in živalih spoznala, da je kontinuiteto med ljudmi in živalmi mogoče zaznati tudi v izražanju čustev in empatije, predvsem pa skozi igro. In ta ji je blizu.