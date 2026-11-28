Spopadi civilizacij so največja nevarnost za svetovni mir, mednarodni red, utemeljen na soobstoju različnih civilizacij, pa je najzanesljivejša varovalka pred svetovno vojno. Samuel P. Huntington Kitajske vojaške ladje so v času dinastije Ming v začetku 15. stoletja prvič priplule do Afriškega roga (območje današnje Somalije). Namen te ekspedicije je bil predvsem ekonomski, ne pa osvajanje novih ozemelj. To je bil za tiste čase pravi podvig, izveden z ladjami dolžine 60–75 metrov in devetimi jambori, ki je izkazoval tehnološko superiornost Kitajske pred ostalim svetom. Ladja Krištofa Kolumba, s katero je skoraj sto let kasneje odkril Ameriko, je bila dolga le okrog 36 metrov in s tremi jambori. Pa vendar se je takrat cesar Yoglel pod vplivom konfucijskih dvornih uradnikov odločil, da ...