Kaj je največ vredno?

Naomi Klein, lani je izdala novo knjigo z naslovom Doppelganger, je za Guardian napisala zanimiv članek o tem, da nam velike korporacije rade obljubljajo, da bo umetna inteligenca odpravila revščino, ozdravila bolezni in planet rešila pred uničenjem zaradi podnebnih sprememb. Morda res, a vedno je vse odvisno od stvarnika. Poglejmo ljudi oziroma podjetja, ki ustvarjajo umetno inteligenco, predlaga Kleinova. Jih vodita dobrota in humanizem ali zgolj pohlep, tekmovanje, paranoja, črpanje naravnih virov in dobiček? Odgovor je jasen, zato obstaja velika verjetnost, da bo tudi umetna inteligenca, ki jo bodo ustvarili, postala le strašljivo orodje za nadaljnje plenjenje. Že to, da kradejo pisateljem, priča o tem, kam gremo. »Zakaj bi na primer moralo biti dobičkonosnemu podjetju dovoljeno brezplačno in brez dovoljenja vnašati slike, risbe in fotografije živečih umetnikov v program, kot sta dtable diffusion ali dall-E 2?« se sprašuje Kleinova.