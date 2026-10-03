»Štirikrat ZA« kot maska, kako koalicija zlorablja socialo, tujce in RTV

Tema tega in prihodnjih tednov so referendumi. En zakonodajni in trije posvetovalni. Polomija predsednika vlade s fotografijo pobitih kristjanov v Sudanu v rokah jih je v hramu demokracije postavila v kontekst. Ne prvič, zato pa zelo jasno in nazorno, se je razkrila politična metoda, ki gre močno onkraj politične kulture. Mogoče še več: jasno in nazorno je pokazala, kje na ravni dominantne politike je v Sloveniji jedro demokratičnega problema. Je preprosto v temeljnem ustavnem vprašanju, ali so vrednote, z njimi povezana pravila in družbena pogodba sami po sebi cilj ali le sredstvo za dosego drugačnih ciljev.