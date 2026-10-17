Test zdrave pameti se je obrnil proti Janši in razkril njegove apetite

Referendumska nedelja, 11. oktobra, je prestala preizkus javnega mnenja o vladi, čeprav formalno ni šlo za to. Šlo je v resnici za potrditev ali zavrnitev zakona o parlamentarni preiskavi, ki je bil v parlamentu sprejet 26. maja 2026. Trije vzporedni referendumi so ob njem delovali kot pospeševalci volilne udeležbe. Taka vsaj je bila namera strank koalicije in s tem so tvegale najbolj reprezentativno anketo o politični metodi kulturnega boja, torej o vsiljeni delitvi slovenskih državljanov na polarno razmerje med desnico in levico. Izid referendumskih volitev jim je postregel z veliko dozo pelina.