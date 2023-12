Kaj je še treba povedati o migracijah

V nadaljevanju preberite:

V uvodu naj opozorimo, da ne bomo pisali o migracijah, ki so pač nekaj normalnega, temveč o sodobnih množičnih migracijah. In pisali bomo samo o dejavnikih na strani družb prejemnic, ki »vlečejo« migrante, natančneje, o teh dejavnikih v visoko razvitih državah Evrope in Severne Amerike, za katere so najbolj značilni. Vse, kar obravnavamo, velja sicer tudi za Slovenijo, a le nekoliko drugače.