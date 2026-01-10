Kaj je svetloba v teh mračnih časih?

S svetlobo je bil obseden tudi Johann Wolfgang von Goethe, najbolj slaven nemški umetnik svojega časa, ki je bil tudi obseden naravoslovec. V svojem delu o barvah je odločno nasprotoval Newtonovi teoriji svetlobe, po kateri je bela svetloba sestavljena iz vseh barv spektra. Goethe je trdil, da je svetloba sama po sebi čista in brezbarvna, barve pa nastajajo v napetosti med svetlobo in temo in v zaznavi opazovalca. Svetlobe ni obravnaval zgolj kot fizikalni pojav, temveč kot temeljno izkustveno in skoraj duhovno resničnost. Tudi na smrtni postelji ni mogel pozabiti nanjo, saj je znano, da so njegove zadnje besede bile »Mehr Licht!« (»Več svetlobe!«). Mnogi literarni zgodovinarji sicer menijo, da je morda mislil dobesedno in je prosil, naj odprejo polkna v sobi in vanjo spustijo sonce.