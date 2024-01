Kaj lahko svetu prinese supervolilno leto?

V nadaljevanju preberite:

Leto 2024 velja za mater vseh volilnih let. Prvič v zgodovini človeštva se bo v enem letu okoli štiri milijarde oziroma polovica zemljanov odpravilo na volišča.

Volitve bodo namreč v kar 78 državah – v Indiji, Indoneziji, Iranu, Južni Afriki, Južni Koreji, Mehiki, Pakistanu, Rusiji, Tajvanu, Venezueli, Združenih državah Amerike in Združenem kraljestvu, če poimensko naštejemo le tiste z največ volivci oziroma najbolj pomembne. Med njimi so članice G7, G20, Brics in vodilne države globalnega juga. Tu so ne nazadnje tudi evropske volitve.