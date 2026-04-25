Kaj nam res sporoča vandalizem nad Titovim kipom

Vprašanje ni več, ali naj spomeniki stojijo ali padejo. Ključno vprašanje je, ali smo še sposobni misliti simbole kot simbole.

Vprašanje spornih zgodovinskih simbolov se v zadnjem času vztrajno vrača v središče političnih konfliktov. Spomeniki, ki naj bi stali kot tiha pričevanja preteklosti, nenadoma postajajo prizorišča sporov, v katerih se ne razpravlja več toliko o zgodovini kot o njenem pomenu. Poseben problem nastopi, ko ti konflikti ne ostanejo na ravni politične ali medijske polemike, temveč vstopijo v prostor, ki naj bi bil zavezan konceptualni natančnosti in metodološki disciplini – v pravni diskurz. Revija Pravna praksa v aprilskih številkah prinaša dva pristopa k istemu vprašanju: članek nekdanjega vrhovnega in ustavnega sodnika Jana Zobca, ki poškodovanje kipa Josipa Broza Tita v Velenju interpretira kot državljansko nepokorščino, in intervju s političnim publicistom Igorjem Omerzo, ki ...