Kaj pa država? Naj regulira in preprečuje garažno medicino

Slovenija pravega prehoda iz postsocialističnega v sodoben evropski model javnega zdravstva, kljub demokratizaciji in vstopu v Evropsko unijo, še ni naredila. V teh dneh smo po letu obljub le prišli do dokumenta s 55 točkami, ki marsikje naslavlja detajle, občasno spominja na spisek želja, nikakor pa ne vsebuje jasne strategije razvoja našega zdravstva v naslednjih letih.

Poleg tega je mandat že nastopila tudi nova ministrica za zdravje, od katere vsi pričakujemo veliko, ne bo pa ji lahko. Tudi zato ne, ker nekateri politiki – nehote zaradi neznanja ali hote zaradi lastnih interesov – zavajajo slovensko javnost z »mantro« o javnem zdravstvu, in to ne da bi državljanom jasno razložili, kaj to sploh je.