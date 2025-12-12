Titova glava kot grešni kozliček: Kdo bo zmagal v bitki za Slovenijo?

Politika nikoli ni bila umirjena zadeva. Veljalo je, da je v državah z več demokracije manj stresna, v državah z več elementi avtokratstva pa bolj. V Braziliji glede avtokrata, nekdanjega predsednika te države Jairja Bolsonara, med demokrati in njegovimi privrženci poteka boj prsi na prsi. Pravna država mu je v zakonitih postopkih dokazala, da je po porazu na volitvah leta 2022 snoval državni udar in umor sedanjega predsednika Luiza Inácia Lule da Silve. Prejel je 27-letno zaporno kazen. Ta teden je spodnji dom brazilskega parlamenta potrdil predlog zakona, da se Bolsonarova zaporna kazen skrajša na dve leti.