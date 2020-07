Kaj še lahko storimo?

Predsednik Vlade R Slovenije, g. Janez Janša!Dne 29. junija sem v televizijski oddaji Studio City navedla Vaše izjave pred nekaj leti (povzemam na kratko, po spominu): osamosvojitev še ni končana, ker so še vedno ljudje, ki trdijo, da je bilo v Jugoslaviji boljše. Vi ste mojo navedbo Vaše izjave kategorično zanikali: »Te in druge izjave jaz nisem nikoli dal, nikoli nisem česa takšnega rekel, niti izjavil niti pomislil. Gospa si je to gladko izmislila, se debelo zlagala. Očitno je nekaterim v Sloveniji za zaščito svojih privilegijev dovoljeno prav vse.« Vaš kabinet je zahteval demanti mojih navedb in je bil objavljen na TV ...