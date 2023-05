Kaj se lahko zdaj naučimo iz filozofije Denga in Jobsa

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji finski premier, ki je vodenje vlade prevzel sredi kriznega leta 1991, pri vsega 36 letih, in državo štiri leta kasneje uspešno popeljal do članstva v EU, med drugim pojasnjuje, kaj skrivnost Finske, da je na vrhu svetovnih lestvic sreče.

Poldrugo leto nazaj si ni nihče predstavljal, da bo tradicionalno nevtralna Finska že letos postala polnopravna članica Nata. A od lanskega februarja je Evropa drugačna in po ruski agresiji na Ukrajino je to nova realnost. Je sogovornika ta Putinova poteza presenetila?

Kakšna je vloga političnih voditeljev in ključnih odločevalcev v kriznem okolju Evrope v 2023? Katere so glavne značilnosti, ki ločijo dobre in slabe politične voditelje?