Zakulisje dveh zasedanj: Kako Kitajska pripravlja načrt, da zavlada svetu

Kitajsko novo leto je mimo, počasi se prebuja pomlad in to je čas, ko na Kitajskem sprejemajo najpomembnejše politične odločitve.

Zorana Baković v osmi epizodi podkasta Svet v skodelici čaja predstavlja, kaj sta »dve zasedanji« ali po angleško – »two sessions«. Najprej se 4. marca prične zasedanje Politične posvetovalne konference, dan kasneje zasedanje Nacionalnega ljudskega kongresa, kar pomeni, da bosta obe seji večino časa potekali vzporedno.

Na zasedanju bo več kot dva tisoč ljudskih poslancev. Razdeljeni so v delovne skupine, ki razpravljajo o državnih problemih. »Če vojaški proračun zajema celotno državo, je bolj pestro pri razpravah, kje bodo gradili novi jez, ali kako visoka bo gospodarska rast v posamezni regiji, denimo, koliko bo zraslo gospodarstvo v Sečuanu in koliko v Zhejiangu …« je razlagala Zorana Baković, obenem pa je razkrila, da je zasedanje v Pekingu za vse poslance tudi nagrada, saj so ves čas v elitnih hotelih in restavracijah.

Zorana Baković: Nekoč smo imeli novinarsko konferenco s samim premijerjem, kar je trajalo do Xijevega prihoda na oblast. FOTO: Luka Maček

Letošnji dve zasedanji sta še pomembnejši, ker bodo določili nov petletni načrt, že petnajsti po vrsti, ki bo trajal do leta 2030. »Kitajski cilj je, da do leta 2035 postanejo najsodobnejša industrijska sila na svetu, zato bo odločilno, kaj bo Kitajska storila do leta 2030, saj bo to osnova, v naslednjih petih letih pa bo čas za finese.«

Vnaprej pripravljena vprašanja in odgovori

Xi Jinping hoče, da ima nova petletka njegov podpis, saj se želi postaviti ob bok Mao Zedongu in Deng Xiaopingu. »Leta 2027 bo potekal kongres stranke, na katerem bo verjetno ena najbolj vročih tem, ali bo dobil še en mandat, ali pa bo preprosto izbrisal omejitev, koliko časa je lahko na oblasti. Njegov argument je, da mora tisto, kar je začrtal, uresničiti do konca.«

Delova poznavalka Kitajske se je spominjala časov, ko novinarske konference v Pekingu niso bile tako nadzorovane kot sedaj. »Nekoč smo imeli novinarsko konferenco s samim premierjem, kar je trajalo do Xijevega prihoda na oblast.«

Če so lahko novinarji nekoč postavljali precej neprijetna vprašanja, sedaj dobijo besedo samo izbrani novinarji, ki imajo pripravljeno takšno vprašanje, ki ustreza oblasti. »Kar malce smešno je bilo, ko je nekdanji zunanji minister Wang Yi na eno od vprašanj odgovoril s citatom stare pesmi iz dinastije Tang ali dinastije Song, ki jo je prevajalka nato recitirala v angleščini, kot da bi jo v tistem trenutku prevedla na pamet. Vsi smo vedeli, da je bilo vse skupaj pripravljeno vnaprej.«

Pod trgom so katakombe

Trg Nebeškega miru, kjer je Velika palača narodov, je sicer večji del leta na voljo za turistični ogled. Gromozanski trg je še toliko bolj zanimiv, kjer je v bližini Prepovedano mesto, zraven pa je tudi eden od najbolj slikovitih hutongov in še moderna nakupovalna četrt, kjer se vse blešči.

Trg nebeškega miru pred Veliko palačo narodov FOTO: Aljaž Vrabec

»Trg nebeškega miru je verjetno najbolj varovan kraj na svetu, saj je središče Kitajske,« je prepričana Zorana Baković. »Posebno je tudi to, da so pod trgom katakombe. Pravzaprav gre za veliko mesto, ki ga je Mao Zedong zgradil v 60. letih prejšnjega stoletja, ker se je bal jedrskega napada Sovjetske zveze.«

V podkastu poslušajte odgovore še na številna druga vprašanja; kdaj bi se lahko pojavilo ime naslednika Xi Jinpinga? Kako je zgrajena Velika palač narodov? In kaj se je v tej palači zgodilo oktobra 2022, ko so na silo odstranili nekdanjega predsednika Hu Jintaa.

Hodniki in sobane Velike palače narodov FOTO: Aljaž Vrabec

Veliko palačo narodov so zgradili prej kot v enem letu. FOTO: Aljaž Vrabec