Kaj v življenju zares poznamo? Niti svojih otrok ne

Plesalka, koreografinja in performerka Leja Jurišić se podpisuje pod režijo predstave Ples v kamnu, ki bo v Ljubljanskem lutkovnem gledališču premierno uprizorjena 23. oktobra. Besedilo zanjo je napisala skupaj z Miklavžem Komeljem. V njej se sprašujeta, ali lahko kamen, ki je na prvi pogled mrtev, postane osrednja točka čustvene interakcije.

Odkrivanje načinov, kako kamnu oziroma kamnom »vdihniti življenje«, simbolizira proces, skozi katerega si naše mlado občinstvo vdihne prostor v stvari, ki jih ne mara, ter v proces »razbijanja« svojih omejitev v dojemanju sebe in sveta. »Kamni prenesejo ideje, kladiva pa ne prenesejo,« pravi Leja Jurišić. Zaradi težje poškodbe leta 2022 – ruptura stranske kolenske vezi, ruptura sprednje kolenske križne vezi in ruptura meniskusa in posledična operacija kolena – je bila več kot leto dni popolno bolniško odsotna (začasno nezmožna za delo), nato na delni bolniški, torej zmožna za delo najprej več mesecev po dve uri, nato štiri ure in do letošnje pomladi po pet ur dnevno, kar pa njenega umetniškega delovanja ni ustavilo – nadaljevala je z razvojem novih projektov, novih sodelovanj, pedagoškim delom in kuratorskimi prispevki. S tem je ohranila stalno prisotnost na nacionalnem in mednarodnem plesnem prizorišču.

Je diplomirana pravnica in nekdanja jugoslovanska državna prvakinja v športni gimnastiki, kar dodatno osvetljuje njen celosten, zavesten in z disciplino presevajoč pristop k umetniškemu delu.