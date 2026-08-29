Kako bi bilo videti življenje, če bi bilo delo samo po sebi vir zadovoljstva

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    Irena Štaudohar
    29. 8. 2026 | 05:00
    24:15
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Antiintelektualnost je danes modna. Nedolgo nazaj sem gledala prispevek iz ZDA, v katerem so mlade ljudi na cesti prosili, naj preberejo neki malce bolj zapleten stavek, na primer: »Navdušila me je silhueta njenih oblačil.« Niso ga znali prebrati in niso vedeli, kaj pomenijo te besede. A zaradi tega jim ni bilo nerodno, zdelo se jim je, da so kul. Mislim, da je prav v tem nekaj zelo značilnega za današnjo antiintelektualno kulturo: nevednost ni več nekaj, česar bi se bilo treba sramovati ali kar bi si človek želel preseči. Postala je celo del identitete.

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    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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