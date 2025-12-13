Kako bi lahko mladim zagotovili cenovno dostopna lastniška stanovanja?

Dostopna lastniška stanovanja morajo biti temelj izboljšanja demografije.

V času, ko cene stanovanj vztrajno rastejo – v primerjavi z letom 2015 so se podvojile – in ko je povpraševanja več kot ponudbe, je za mlade brez večje finančne pomoči družine nakup lastnega stanovanja nedosegljiv. Lastniško stanovanje je v Sloveniji še vedno zelo visoko cenjena vrednota, ki se (subjektivno) povezuje z ekonomsko varnostjo in posledično tudi z odločanjem za naraščaj. Vladne politike v zadnjem desetletju so usmerjene zgolj v javna najemniška stanovanja. Skupnost občin Slovenije (SOS) je novembra letos predstavila pobudo za učinkovito zagotavljanje (lastniških) stanovanj za mlade, ki so jo poimenovali Skupaj do rešitev. Gre za ukrep, ki zahteva sodelovanje državnih in lokalnih oblasti in bi ob razmeroma nizkem vložku javnih sredstev pozitivno vplival na nižanje tržnih cen ...