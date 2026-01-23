  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Kako bi se počutil Trump, če bi Musk rekel, da bo vzel njegovo domačijo?

    Svetovni gospodarski forum v Davosu je zaznamoval Trumpov pritisk na globalni red, kar prinaša izzive za EU in prihodnost multilateralizma.
    Donald Trump nenehno laže. FOTO: Chip Somodevilla/AFP
    Galerija
    Donald Trump nenehno laže. FOTO: Chip Somodevilla/AFP
    Janez Markeš
    23. 1. 2026 | 09:45
    A+A-

    Če kaj, je teden zaznamoval Svetovni gospodarski forum v Davosu. Pa ne zaradi samega gospodarstva, temveč zaradi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki bo z idejo takšne ali drugačne okupacije Grenlandije najbrž ugriznil v železno palico. Ta teden je povedal, da se nameri ne bo odpovedal in da se bodo »evropski partnerji« s tem strinjali. Stvari so se v sredo, ko je prispel v Davos, seveda spremenile. Nenadoma je odstopil od prejšnjih najav. A za koliko časa? Trump namreč nenehno laže.

    Če česa, mu ne manjka vsiljive samozavesti, in če kaj, mu manjka diplomatske pretanjenosti. Stari bi rekli: če se obnašaš kot bully, na Balkanu bi rekli siledžija, če govoriš kot bully, v Sloveniji bi rekli nasilnež, si najbrž res le in samo nasilnež.

    Sorodni članki

    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Janez Janša bi lahko bil mentor Trumpu, ne obratno

    V Sloveniji se bo čez pol leta odločalo o podobnem preskoku, kot so se ZDA pred enim letom, vendar na pomanjšan, bolj siromašen in evropski način.
    Janez Markeš 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Logar s svojo stranko Janši ne predstavlja konkurence, temveč rešitelja

    Na koncu bo spet šlo za dvopolnost, ki ji »drugi pol« že desetletja ni kos.
    Janez Markeš 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Novi svetovni red, stari slovenski razkoli

    Pravo vprašanje ob volitvah ne bo, kakšna je stopnja zadovoljstva, temveč, kakšne bodo politične in družbene posledice, če zmaga desnica.
    Janez Markeš 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna Janeza Markeša

    Zakaj ima Izrael lahko jedrsko orožje, Iran pa ne?

    Že leta 2003 je Netanjahu v imenu svetovnega miru in demokracije spodbujal vojno v Iraku. Tako je prišel do Irana.
    Janez Markeš 28. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Bolniška odsotnost

    Konec privilegija javnih uslužbencev, konec izigravanja

    Po novem bo nadzor brez napovedi mogoč pri vseh zaposlenih. Preiskave morajo temeljiti na sumih zlorab.
    Mitja Felc 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Francija z zavezniki v Sredozemlju prestregla naftni tanker iz Rusije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    22. 1. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpEvropaDavosUrsula von der LeyenEUAngela MerkelGrenlandijaEmmanuel MacronZDA

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    KGZS

    Župan Železnikov kljub opozorilom KPK ne odstopa in ohranja obe funkciji

    Povedal je, da so postopek proti njemu sprožili določeni člani političnih opcij na zbornici.
    23. 1. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Uvodnik

    Kako bi se počutil Trump, če bi Musk rekel, da bo vzel njegovo domačijo?

    Svetovni gospodarski forum v Davosu je zaznamoval Trumpov pritisk na globalni red, kar prinaša izzive za EU in prihodnost multilateralizma.
    Janez Markeš 23. 1. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    V zadnjih letih je svojo tehniko skakanja bolj prilagodil za letenje

    Na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu visoko meri tudi Lanišek. Glavni favorit tudi zanj Prevc, ki je bil včeraj trikrat najdaljši.
    Miha Šimnovec 23. 1. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tožba New York Timesa

    Po neugodni anketi Trump napovedal razširitev tožbe proti New York Timesu

    Trump je bil v dosedanjih tožbah časopisa sicer neuspešen.
    23. 1. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kolumna

    Kakšna je cena ženske svobode? 250.000 ali več

    Svoboda izbire partnerja zgolj po karakterju ni univerzalna pravica, ampak privilegij tistih, ki imajo dovolj denarja.
    Pija Kapitanovič 23. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    V zadnjih letih je svojo tehniko skakanja bolj prilagodil za letenje

    Na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu visoko meri tudi Lanišek. Glavni favorit tudi zanj Prevc, ki je bil včeraj trikrat najdaljši.
    Miha Šimnovec 23. 1. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tožba New York Timesa

    Po neugodni anketi Trump napovedal razširitev tožbe proti New York Timesu

    Trump je bil v dosedanjih tožbah časopisa sicer neuspešen.
    23. 1. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kolumna

    Kakšna je cena ženske svobode? 250.000 ali več

    Svoboda izbire partnerja zgolj po karakterju ni univerzalna pravica, ampak privilegij tistih, ki imajo dovolj denarja.
    Pija Kapitanovič 23. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo