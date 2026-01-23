Kako bi se počutil Trump, če bi Musk rekel, da bo vzel njegovo domačijo?

Če kaj, je teden zaznamoval Svetovni gospodarski forum v Davosu. Pa ne zaradi samega gospodarstva, temveč zaradi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki bo z idejo takšne ali drugačne okupacije Grenlandije najbrž ugriznil v železno palico. Ta teden je povedal, da se nameri ne bo odpovedal in da se bodo »evropski partnerji« s tem strinjali. Stvari so se v sredo, ko je prispel v Davos, seveda spremenile. Nenadoma je odstopil od prejšnjih najav. A za koliko časa? Trump namreč nenehno laže.

Če česa, mu ne manjka vsiljive samozavesti, in če kaj, mu manjka diplomatske pretanjenosti. Stari bi rekli: če se obnašaš kot bully, na Balkanu bi rekli siledžija, če govoriš kot bully, v Sloveniji bi rekli nasilnež, si najbrž res le in samo nasilnež.