    Kako bomo prepoznali ponarejene solze?

    Vedno bo tam zate, razumevajoča, prijazna, pametna, duhovita, ona ali on. Lahko izbiraš.
    Nekje vmes pozabiš, da je to stroj, ki smo ga počlovečili mi. FOTO: Burak Kostak/arhiv Dela
    Nekje vmes pozabiš, da je to stroj, ki smo ga počlovečili mi. FOTO: Burak Kostak/arhiv Dela
    Vesna Milek
    16. 8. 2025 | 05:00
    10:39
    V roke mi je prišla knjiga Prevlada – Umetna inteligenca, chatgpt in tekma, ki bo spremenila vse, novinarke Parmy Olson, ki je v prevodu Sama Kuščerja pred kratkim izšla pri založbi Umco. V grobem govori o tem, kako se je rodila umetna inteligenca (UI) in »kako so monopolne sile nazadnje premagale vizije dveh inovatorjev, ki sta skušala ustvariti UI v dobro človeštva«. Inovatorja in vizionarja, ki skozi zgodbo v knjigi pokažeta tudi drugi, ne tako etičen obraz, sta Sam Altman in Demis Hassabis.

    Prvi je vitek, še ne štiridesetletni podjetnik, običajno obut v teniske. Drugi je desetletje starejši, nekdanji šahovski prvak in strasten ljubitelj iger. Kot naravna voditelja sta podala tako navdihujočo vizijo vsemogočne UI, piše Olsonova, da so jima mnogi sledili s skoraj kultno predanostjo. Po Altmanovi zaslugi smo dobili chatgpt, zaradi Hassabisa pa smo ga dobili tako hitro.

