Kako bomo prepoznali ponarejene solze?

V roke mi je prišla knjiga Prevlada – Umetna inteligenca, chatgpt in tekma, ki bo spremenila vse, novinarke Parmy Olson, ki je v prevodu Sama Kuščerja pred kratkim izšla pri založbi Umco. V grobem govori o tem, kako se je rodila umetna inteligenca (UI) in »kako so monopolne sile nazadnje premagale vizije dveh inovatorjev, ki sta skušala ustvariti UI v dobro človeštva«. Inovatorja in vizionarja, ki skozi zgodbo v knjigi pokažeta tudi drugi, ne tako etičen obraz, sta Sam Altman in Demis Hassabis.

Prvi je vitek, še ne štiridesetletni podjetnik, običajno obut v teniske. Drugi je desetletje starejši, nekdanji šahovski prvak in strasten ljubitelj iger. Kot naravna voditelja sta podala tako navdihujočo vizijo vsemogočne UI, piše Olsonova, da so jima mnogi sledili s skoraj kultno predanostjo. Po Altmanovi zaslugi smo dobili chatgpt, zaradi Hassabisa pa smo ga dobili tako hitro.