Kako doseči stanje duha, v katerem staranje ni sramota

Kitajci ne živijo najdlje na svetu, temveč Hongkonžani (ženske povprečno 88,39 leta, moški pa 83,1 leta), sledijo Japonci in Južni Korejci. Povprečna Kitajka živi 81,2 leta, Kitajec pa 75,6 leta, a morda je bolj pomembno to, da se je na Kitajskem povprečno zdravo obdobje v letu 2021 podaljšalo na 69 let (kar je več kot v Evropski uniji in ZDA). K temu, da lahko povprečni Kitajec računa na to, da bo do te starosti živel brez zdravstvenih težav, ki vplivajo na njeno oziroma njegovo funkcionalnost in kakovost življenja, bistveno prispeva k prisotnosti filozofije, na kateri temelji tradicionalna medicina v načinu življenja in obravnavanju duha in telesa. To je ohranjanje holističnega ravnovesja telesa in njegove povezanosti z univerzumom ter pojmovanjem zdravja kot harmoničnega pretakanja življenjske energije – torej čija.