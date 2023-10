Kako imeti rad Izrael in podpirati Palestince?

V nadaljevanju preberite:

Sadistične zločine, ki sta jih nad nedolžnimi izraelskimi in palestinskimi civilisti, otroki, ženskami in starejšimi zagrešila palestinsko gibanje Hamas in v nadaljevanju z razumom popolnoma skreganim iracionalnim maščevanjem še izraelska država, oba po načelu oko za oko, je težko izraziti z besedami. Bralki/bralcu bom raje prihranil grozljive številke, ki jih iz ure v uro prebiramo in gledamo o nepolnoletnih otrocih na obeh straneh, ko so njihove oči uzrle grozo v trenutku in je njihovo življenje končala eksplozija, strel iz puške ali nož.

Z maščevalnim vojaškim obračunom v Gazi, ki se utegne kot ogenj hitro razširiti na Zahodni breg in bližnjo regijo, se tako na izraelski kot palestinski (arabski) strani množi število civilnih žrtev, za katere je teokratični režim v Izraelu prepričan, da jih je vredno skupaj z zajetimi talci žrtvovati za nadaljnjo teritorialno zaokrožitev biblijske zamisli države.