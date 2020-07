Kako iz domoljupa narediti domoljuba

V spokoju zgodnjega julijskega jutra sedim sam na pomolu praznega zaliva na enem od južnih jadranskih otokov. Ob zvokih rahlo vzvalovanega morja se pretvarjam, da berem knjigo o izbruhu stekline na londonskem letališču, pijem mlačno kavo in mislim na nič. Tok praznih misli mi občasno zmoti le kakšen prebujajoči se škržat.Blaga motnja mediteranske tišine je bila očitno dovolj, da je na kamniti zidek pomola povsem neslišno, neopazno in predvsem nevsiljivo prisedel možakar iz ene od sosednjih hiš.Kljub visoki in plečati pojavi je oče dveh osnovnošolcev z juga Hrvaške poosebljena milina. V majhnem zalivu namreč ni bilo težko ...