Kako izboljšati razvoj otrok: rokopis namesto tipkanja, papir namesto zaslona

Od digitalizacije šole do digitaliziranja šolarjev? Prva znanstvena analiza, ki je primerjala kakovost branja s papirja in z zaslona, bo kmalu stara 40 let.

Digitalizacija, v vseh mogočih izpeljankah, je verjetno izraz, ki ga vsak dan slišite najpogosteje. Tako pogosto, da ga že zaznate ne več, da ga možgani odfiltrirajo kot ponavljajočo se, redundantno, nepotrebno, odvečno informacijo. Digitalizacija je vseprisotna: v telefoniji in komunikaciji (seveda), javni upravi, zdravstvu, gospodarstvu, v vsakem stanovanju ali hiši, v vašem žepu, v vaših ušesih in očeh, vse bolj celo v vaši glavi – predvsem v vaši glavi. Digitalizacija nima otipljive zunanjosti, in če je kje morda še ni, se vam tako le zdi, saj gotovo je ali pa še bo. Digitalizacija je kot obsesivna ideja, ki jo je treba vedno znova udejanjati, pa je nikoli ni dovolj. Bolj ko (se) digitaliziraš, več digitaliziranja se ti ponuja. Pri tem je treba ločiti med digitalizacijo postopkov in ...