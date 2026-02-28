Kako je »izziv« zamenjal besedo »problem«

V zadnjih desetletjih se je v slovenskem javnem diskurzu zgodil nenavaden, a pomenljiv premik: beseda problem je skoraj neopazno izginila iz političnega, menedžerskega in medijskega govora, nadomestila jo je na videz nedolžna, motivacijsko obarvana beseda izziv. Ta zamenjava ni naključna niti zgolj slogovna. Gre za simptom širšega kulturnega vpliva, ki ga lahko razumemo kot mehko obliko ameriškega pozitivističnega imperializma – ideologije, ki pod krinko optimizma preoblikuje – ali poskuša preoblikovati – naš način mišljenja, čutenja in delovanja.